Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 9 червня, ослаб на 5 копійок - до 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок. Загалом він складає 40,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол., євро – 39,78 грн за євро.

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Що відбувається зараз із курсом в Україні

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами експертів, ситуація на валютному ринку наступного тижня не зміниться, курс долара коливатиметься у діапазоні від 37 до 38 гривень, а євро - від 40 до 41 гривні.

Вчора, 8 червня, у банківських обмінниках Києва курс зміцнився на 5 копійок - до 37,25 грн/дол.

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