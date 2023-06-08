Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 8 червня, зміцнився на 5 копійок - до 37,25 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок. Загалом він складає 40,25 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

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Ситуація на валютному ринку - що відомо

За прогногзами експертів, на наступному тижні ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком прогнозованою: готівковий курс за незначних поточних коливань перебуватиме в межах 37-38 грн за долар, 40-41 грн за євро.

Вчора, 7 червня, курс гривні в обмінниках зміцнився на 5 копійок - до 37,30 грн/дол. Щодо євро курс гривні подорожчав на 10 копійок.

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