Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 40,15 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 15 копійок – до 42,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол., євро – 41,50 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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