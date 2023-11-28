Продати долар можна вигідніше, ніж в попередній день.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 28 листопада, подорожчав на 3 копійки - до 37,73 грн за долар в середньому.

Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,25 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні не змінився і становить 41,05 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,50 грн за євро.

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Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 37,58 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також подешевшав - на 5 копійок до 40,90 грн/євро (курс продажу - 40,75 грн/євро).

Курс валют в Україні

Національний банк України на вівторок, 28 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,22 грн/дол., тобто гривня послабшала на 17 копійок порівняно з попереднім показником. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 39,66 грн/євро, тобто гривня послабилася на 30 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Як прогнозував у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у грудні на валютному ринку продовжуватимуться тенденції листопада, і курсовий коридор прогнозується в межах 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро.