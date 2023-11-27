Курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 39,66 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 28 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,22 грн/дол., тобто гривня послабшала на 17 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 39,66 грн/євро, тобто гривня послабилася на 30 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,27/36,29 грн/дол., євро - 39,70/39,72 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва незначно подорожчав на 1 копійку і сьогодні становить 37,58 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також подорожчав – на 8 копійок до 40,95 грн/євро (курс продажу – 40,80 грн/євро).

У "ПриватБанку" готівковий курс долара до гривні сьогодні, 27 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 41,00 грн за євро.

Як прогнозував у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, цього тижня, з 27 листопада по 3 грудня, тренди валютного ринку не зміняться. Так, на готівковому ринку курсові межі допустимих коливань будуть в межах 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро, а щоденні зміни, як і спред (різниця між курсами купівлі і продажу) будуть на рівні 0,3-0,5 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: