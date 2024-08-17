Прожитковий мінімум в Україні зараз замалий, підкреслила міністр соціальної політики.

Українська влада хоче відмовитися від прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум можуть замінити спеціальною соціальною виплатою, розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. "Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", - сказала чиновниця.

Член Кабміну підкреслила, що нинішній розмір прожиткового мінімуму замалий. Також вона поділилася, що спеціальна соцвиплата, яка може його замінити, буде визначатися індивідуально, зокрема, залежатиме від складу родини.

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Міністр додала, що таку соцвиплату можуть надавати, зокрема, у разі бідності та для догляду через втрату працездатності.

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Нагадаємо, з 1 січня для працездатних українців прожитковий мінімум становить 3 023 гривні, для дітей віком до шести років - 2 563 грн, для дітей від шести до 18-ти - років 3 196, а для осіб, які перестали бути працездатними, - 2 361 грн.

Раніше очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко закликав західних партнерів прискорити виплату Києву кредиту у розмірі 50 млрд доларів. За відомостями західних ЗМІ, через затримку допомоги виникло зростання дефіциту бюджету.

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