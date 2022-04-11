ВВП країни через повномасштабне вторгнення РФ за підсумками року знизиться на 45,1%, прогнозують аналітики.

Згідно з прогнозом Світового банку, залежно від тривалості війни частка населення, яке живе нижче фактичного прожиткового мінімуму, може досягти 70 відсотків у 2022 році.

Про це йдеться у звіті фінансової установи. Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2022 року в умовах повномасштабної війни може знизитись на 45,1% порівняно з 2021 роком.

Рівень бідності через війну та викликане нею вимушене переміщення цього року може становити 19,8%. Станом на 2021 рік цей показник становив 1,8%. Для країн із порівнянними доходами поріг бідності становить 5,5 доларів на день на людину. У Світовому банку очікують, що цей показник у 2023 році становитиме 18,5%, а в 2024 — 17,1%.

"Бідність і соціальні наслідки війни будуть величезними. Моделювання з використанням останнього макроекономічного прогнозу показує, що частка населення з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2022 році становить 2 481 грн — ред.) може досягти 70 відсотків у 2022 році порівняно з 18 відсотками у 2021 році... До 2025 року цей показник усе ще буде вищим за 60 відсотків", — йдеться у звіті.

Аналітики Світового банку прогнозують, що українська економіка після обвалу ВВП відновлюватиметься низькими темпами — на тлі повільного відновлення продуктивності та експорту, поступового повернення біженців.

Нагадаємо, на початку квітня у Верховній Раді підрахували, що скорочення ВВП України через повномасштабну війну склало 35%.

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