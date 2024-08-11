У Києві стверджують, що затримки з постачання озброєнь призвели до зростання дефіциту бюджету.

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав західних союзників прискорити виплату кредиту в розмірі 50 млрд доларів. У Києві стверджують, що затримки з поставками озброєнь призвели до зростання дефіциту бюджету, через що Україна змушена шукати гроші на утримання армії, пише Financial Times з посиланням на коментар міністра.

Він підкреслив, що повільне постачання зброї, особливо зі США, призвело до зростання військових витрат на $12 млрд. Це змусило країну зафіксувати дефіцит, який, за оцінками інших урядовців, цього року становитиме трохи менше чверті ВВП, або $43,5 млрд.

Пряма військова допомога США у розмірі $27 млрд була схвалена Конгресом у квітні цього року, але її виділення повільне: "Ми все ще відчуваємо брак необхідної зброї, боєприпасів і снарядів", – підкреслює Марченко.

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За його словами, це означає, що країні "не вистачатиме грошей на виплату зарплат нашим військовим". Міністр додав, що затримки з наданням допомоги означають, що зарплатні пакети, зарезервовані на кінець 2024 року, були використані для "закупівлі необхідного озброєння та боєприпасів" на початку 2024-го.

Журналісти підкреслюють, що західні союзники не фінансують безпосередньо зарплати української армії. Однак відсутність американської зброї та одночасне зростання військових витрат означає, що Києву доведеться фінансувати війну за рахунок скорочення витрат, продажу державних активів і підвищення податків.

Міністр фінансів заявив, що загрозлива фінансова ситуація в країні підкреслює необхідність для США та інших країн пообіцяти більшу допомогу і прискорити прогрес у наданні кредиту в розмірі $50 млрд, обіцяного лідерами G7.

Гроші з прибутків від активів РФ

G7 має намір завершити надання кредиту цього року і виплатити його за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку на суму 260 млрд євро. Союзники вирішуватимуть, як витратити $50 млрд, але українські урядовці сподіваються, що принаймні частина з них буде виділена на озброєння

"Україна перебуває в дуже вразливому становищі", – зауважив Марченко, додавши, що кредит у розмірі 50 млрд. доларів є "чарівним рішенням". Воно дозволить країні купувати військові товари і не допустить її падіння до фінансового стану, який може занепокоїти її кредиторів, таких як МВФ.

Однак завершення переговорів про надання кредиту в розмірі $50 млрд застрягло в складних переговорах між США та країнами ЄС. США хочуть отримати гарантії того, що 260 млрд євро залишаться замороженими в осяжному майбутньому, і занепокоєні тим, що Угорщина може заблокувати зусилля.

З наближенням президентських виборів у США, коли кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп погрожує припинити американську допомогу Україні, Марченко висловив занепокоєння щодо затримок після літніх канікул: "Вони не готові прийняти це як невідкладну допомогу для України", – сказав він про ЄС і 50 млрд доларів.

Києву терміново потрібен сигнал від західних союзників про те, що план заморожування активів буде продовжено. Це покаже МВФ, що Україна перебуває на міцному бюджетному ґрунті, коли кредитор почне перевірку державних фінансів у вересні.

Міністерство фінансів України також має до середини вересня подати свій бюджет на 2025 рік: "Ми не можемо поставити цю війну на паузу. Ви не можете припинити воювати. Вам потрібні ці гроші. Тож якщо у вас недостатньо підтримки від ваших партнерів, ви будете намагатися знайти ці гроші у власних ресурсах", – сказав Марченко.

Кредит на 50 млрд доларів – деталі

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила країни "Великої сімки" можуть узгодити умови надання Україні кредиту на 50 млрд доларів з прибутку від заморожених активів Росії вже до жовтня.

Раніше УНІАН писав, що між урядами США та європейських країн виникла серйозна розбіжність щодо плану надання величезного кредиту Україні у 50 мільярдів доларів.

Для надання допомоги Вашингтон запропонував виділити Україні кредит, який щороку виплачуватиметься за рахунок прибутків, отриманих від російських активів. ЄС і США теоретично згодні з цим планом, але вони розходяться в думках щодо того, хто буде на гачку, якщо щось піде не так. Ключове питання полягає в тому, хто юридично буде нести відповідальність за повернення кредиту, якщо дружній до Росії уряд Угорщини накладе вето на продовження санкцій ЄС проти Кремля.

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