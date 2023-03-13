Причиною стали численні скарги на її діяльність та факти порушень в роботі.

Процес ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Україні остаточно завершений.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, роботу припинили всі 24 територіальні органи ДАБІ, а також закрито 5 тис. 420 виконавчих проваджень у судових справах.

"Поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежної України. За підрахунками експертів, корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менше 3 мільярдів гривень. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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За його словами, зараз реалізується "масштабна реформа містобудування", в центрі якої - цифровізація документів та автоматизація процесів. Метою є максимальна мінімізація людського фактору, аби учасники будівельного процесу могли онлайн подати необхідні документи та перевірити статус їх розгляду.

"Паралельно працюємо над тим, щоб нова система була відкритою та прозорою. Аби до неї мали доступ не тільки контролюючі або правоохоронні органи, але й представники громадськості", - додав Кубраков.

Зазначається, що всі документи Державної архітектурно-будівельної інспекції передані на зберігання в Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд з вересня 2021 року здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції - деталі

У березні 2020 р. Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Постановою №218 було ліквідовано ДАБІ і створено центральний орган виконавчої влади - Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд).

Основними завданнями нової структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі або анулювання (скасування) документів, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію добудованих об'єктів.

Постановою №219 було створено ще два центральних органи виконавчої влади: Державна інспекція містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання в містобудуванні.

Державні органи повинні здійснювати політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, технічного регулювання у сфері містобудування. Діяльність нових органів координується Кабміном через міністра розвитку громад і територій.

У липні 2020 року в Україні стартував пілотний проект із впровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні призначив Ірину Король тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції України.