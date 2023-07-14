Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби можуть зрости на 13%.

Міністерство економіки України пропонує збільшити мінімальні ціни на алкоголь.

Про це йдеться в проекті постанови, яка розміщена на сайті відомства для обговорення.

"Враховуючи зміни, які відбулись у соціально-економічній і податковій сферах, зокрема: зростання витратної складової цін (сировина, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміну з 01.03.2022 ставок акцизного податку на алкогольні напої розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", – пояснюють в Мінекономіки.

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Тож відомство пропонує підвищити роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби на 13%; віскі, ром та джин – на 25%; коньяк (бренді) – на 11-12%.

Натомість звичайні (неігристі) вина можуть здорожчати на 62%, сидр і перрі, вермути та інші зброджені напої з міцністю до 22%– на 61-71%, вина ігристі та газовані винні напої - на 28%.

Ціни в українських магазинах

Як повідомляв УНІАН, на споживчому ринку у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,8%.

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