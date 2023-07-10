На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,1%, за рік – на 16,5%.

Споживча інфляція у червні сповільнилася до 12,8% в річному вимірі з 15,3% у травні. На споживчому ринку у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,1%, проте за рік зростання склало 16,5%.

Як повідомляє Державна служба статистики, порівняно з травнем інфляція становила 0,8%, а з початку 2023 року - 4,6%. Найбільше зросли ціни на комунальні послуги. Так, ціни на електроенергію за місяць зросли на 69,7%. За всіма ж категоріями комунальних послуг (житло, вода, електроенергія, газ) здорожчання склало 11,9% порівняно з травнем та 15,2% у річному вимірі (до червня 2022 року).

Найбільше за місяць подорожчало м'ясо (на 1,9%). Подешевшали у червні, порівняно з травнем, яйця – на 4,1% (за рік же ціна яєць зросла на 84%). Соняшникова олія за місяць здешевшала на 2,4%, ціна на фрукти зменшилася на 2,2%. Також знижувалися ціни на рис, продукти переробки зернових, сало, молоко та сири.

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Що стосується цін на транспорт, то в цілому в червні вони зменшилися на 0,8%, головним чином, за рахунок здешевлення пального та мастил на 2% за місяць (за рік ціни знизилися на 20,3%). Транспортні послуги подорожчали на 0,3%, з них ціни на залізничний пасажирський транспорт зросли на 3,1%, автомобільний – на 0,1%, порівняно з травнем.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%. Одяг та взуття подешевшали на 3%. У сфері зв’язку ціни зросли на 0,5% що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок.

Інфляція під час війни

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 17,9% в річному численні. Інфляція сповільнилася приблизно до 15,5%. За даними НБУ, подорожчання продовольчих товарів істотно сповільнилося, що пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів, в тому числі на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

27 квітня 2023 року НБУ змінив прогноз інфляції на 2023 рік. Нацбанк очікує, що в 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

У травні в річному вимірі інфляція сповільнилась до 15,3% порівняно з 17,9% у квітні. Підвищення тарифів на електроенергію в червні було більшим, ніж очікував Національний банк, проте це не вплинуло на подальше уповільнення інфляції: зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, дія чинників пропозиції продовольства, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань переважили ефекти від підвищення тарифів.

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