На одного жителя припадає 66 банкнот і 179 монет.

Станом на 1 квітня 2024 року у готівковому обігу України перебувало 780,3 млрд грн, що на 16 млрд грн (2,1%) більше, ніж на початок 2024 року (764,4 млрд грн). Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що такі темпи зростання готівки в обігу пов’язані з сезонними факторами. Традиційно у першому кварталі року поруч із зростанням відбувається вилучення готівки з обігу, що була випущена в минулі періоди.

Так, за даними НБУ, станом на початок квітня у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн, а також 14,6 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн. На одного жителя припадало: 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Відео дня

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в обігу знаходиться банкнот номіналом 50 гривень, а монет – 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Фінансові новини

В Україні стало більше валютних обмінників. За підсумками 2023 року пункти обміну валют забезпечили надходження 384,7 мільйона гривень податків до бюджетів різних рівнів.

Національний банк України встановив на понеділок, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,79 грн. Це стало черговим історичним максимумом.

Вас також можуть зацікавити новини: