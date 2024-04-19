Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,38 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,79 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також впала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,38 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,80/39,82 грн/дол., євро – 42,40/42,41 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 19 квітня, зріс на 6 копійок – до 39,95 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,95 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 15 копійок – до 40,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,90 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав також на 15 копійок і складає 43,05 грн/євро (курс продажу – 42,85 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 19 квітня, зріс на 15 копійок і становить 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, не змінився і складає 42,90 грн за євро.

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