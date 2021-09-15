Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,52 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 16 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,52 грн/євро, тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,65/26,67 грн/дол., до євро - на рівні 31,49/31,51 грн/євро.

Курс на 15 вересня:

Національний банк України на середу, 15 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,64 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на цей тиждень:

Аналітики фінансового тижневика групи ICU прогнозували, що курс гривні до 19 вересня 2021 року не зазнаватиме значних змін і залишиться в коридорі 26,5-27 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій