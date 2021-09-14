Пропозиція валюти на ринку залишається високою.

Курс гривні цього тижня не зазнаватиме значних змін і залишиться в коридорі 26,5-27 грн/дол.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

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"Пропозиція іноземної валюти знову переважала і стала причиною для чергового зміцнення курсу гривні. Цього тижня особливих змін на валютному ринку не відбуватиметься, і курс гривні залишиться в коридорі 26,5-27 грн/дол.",- йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків ICU, високі ціни на товари українського експорту дозволили вітчизняним компаніям накопичити достатньо валюти і поступово її продавати для задоволення потреб в рублевих коштах. Тому навіть збільшення попиту на валюту було нівельовано зростанням її продажу іншими клієнтами банків.

Минулого тижня НБУ був знову змушений виходити з інтервенціями та викупити за три дні 79 млн дол. не продаючи нічого. Як повідомили аналітики, інтервенції були навіть в ті дні, коли нерезиденти продавали досить великі обсяги ОВДП. Таким чином НБУ лише стримав зміцнення курсу гривні, який у підсумку все ж посилився за тиждень на 0,6% до 26,73 грн/дол.

У компанії відзначають, що пропозиція валюти на ринку залишається високою, і навіть в умовах виходу нерезидентів з гривневих активів продовжує перетягувати баланс на ринку на свій бік.

"Ми очікуємо, що на цьому тижні внутрішні чинники залишаться визначальними на валютному ринку. Нерезиденти продовжать виходити з ОВДП за поточними цінами та очікувати рішення Мінфіну за процентними ставками, чим абсорбуватимуть частину надлишкової пропозиції. Тому курс гривні продовжить коливатися в межах все того ж коридору 26,5-27 грн/дол. і навіть може ще трохи посилитися", - йдеться в повідомленні ICU.

Курс на 14 вересня:

Національний банк України на вівторок, 14 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,69 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій