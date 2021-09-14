Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,46 грн/євро.

Національний банк України на середу, 15 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,64 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,46 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,65/26,67 грн/дол., до євро - на рівні 31,47/31,49 грн/євро.

Курс на 14 вересня:

Національний банк України на вівторок, 14 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,69 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на найближчі дні:

Аналітики фінансового тижневика групи ICU прогнозували, що курс гривні з 14 до 19 вересня не зазнаватиме значних змін і залишиться в коридорі 26,5-27 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій