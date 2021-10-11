Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,50 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 12 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,36 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,50 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,35/26,37 грн/дол., до євро - на рівні 30,48/30,50 грн/євро.

Курс на 11 жовтня:

Національний банк України на понеділок, 11 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн / дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на найближчі тижні:

Банкіри вважають, що в жовтні гривня поступиться долару США і курс американської валюти знову піде вгору

Автор: Катерина Жирій