Наразі розглядається кілька сценаріїв, але рішення не очікується до кінця літа.

Україна вивчає можливість реструктуризації боргу на тлі обмежених джерел фінансування бюджету в умовах війни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з обговореннями.

Наразі розглядається кілька сценаріїв, але рішення не очікується до кінця літа, розповіли агентству двоє джерел. Згідно з підрахунками Bloomberg, в України є час принаймні до 1 вересня до погашення 1,4 мільярда доларів і виплати відсотків. Міжнародний валютний фонд консультує владу та дійснює аналіз фінансової та боргової ситуації в Україні.

За словами співрозмовників агентства, один із варіантів, який розглядає Україна, передбачає так званий "запит на згоду", тобто запит від емітента на погодження власником облігацій внесення змін до умов випущених цінних паперів. Інший варіант передбачає використання заморожених російських активів як застави, хоча юридична життєздатність такої ідеї незрозуміла, зауважили співрозмовники.

Співробітники МВФ спілкувалися з українською владою від початку повномасштабного вторгнення і продовжують це робити зараз, зазначив речник фонду, не коментуючи безпосередньо питання щодо можливості реструктуризації боргу. У Мінфіні України від коментарів відмовилися.

Реструктуризація облігацій України заради зниження боргового тягаря допоможе гарантувати, що фінансування від союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не спрямовуватиметься на погашення власникам облігацій.

Нагадаємо, що згідно з весняним прогнозом Світового банку, обсяг виробництва в Україні, ймовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% цього року, оскільки вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту та унеможливило економічну діяльність на великих територіях країни.

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