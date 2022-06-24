За даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит державного бюджету сягає 5 млрд доларів.

Міжнародна допомога у вигляді кредитів не буде додатковим тягарем для української економіки в майбутньому, оскільки кошти надаються на тривалий термін і під низький відсоток.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

"Нам потрібно виграти війну. А далі говоритимемо про післявоєнну відбудову... І ми беремо кредити довгострокові, 15 років і вище. Тому ми не створюємо додатковий борговий тягар на найближчі роки. Тому в цьому плані можна бути спокійним", - підкреслив Марченко.

Грантова програма в Україні:

7 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського розробляє грантову програму підтримки малого та середнього бізнесу.

"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців і виробників, розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць і задовольнити попит українців на якісну продукцію", - заявив Шмигаль.

Також глава Уряду зазначив, що дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду.

10 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що українці зможуть отримати грант на навчання в IT сфері від держави.

24 червня з'явилася інформація про те, що Кабмін запускає програму безповоротних грантів. Фінансування можуть отримати підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.

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