Міжнародна допомога у вигляді кредитів не буде додатковим тягарем для української економіки в майбутньому, оскільки кошти надаються на тривалий термін і під низький відсоток.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
"Нам потрібно виграти війну. А далі говоритимемо про післявоєнну відбудову... І ми беремо кредити довгострокові, 15 років і вище. Тому ми не створюємо додатковий борговий тягар на найближчі роки. Тому в цьому плані можна бути спокійним", - підкреслив Марченко.
Грантова програма в Україні:
7 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського розробляє грантову програму підтримки малого та середнього бізнесу.
"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців і виробників, розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць і задовольнити попит українців на якісну продукцію", - заявив Шмигаль.
Також глава Уряду зазначив, що дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду.
10 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що українці зможуть отримати грант на навчання в IT сфері від держави.
24 червня з'явилася інформація про те, що Кабмін запускає програму безповоротних грантів. Фінансування можуть отримати підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Списання боргів за іпотеку: у раді повідомили важливі деталі
- Україну чекає зростання інфляції і безробіття, ситуація погіршується - прогноз
- У НБУ розповіли, наскільки впали зарплати з початку повномасштабної війни в Україні