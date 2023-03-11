З початку року ціни зросли на 1,5%.

Індекс інфляції в Україні в лютому знизився на 1,1 відсоткового пункту – до 24,9% у річному вимірі.

Як повідомила Державна служба статистики, за її даними, з початку року ціни зросли на 1,5%.

Базова інфляція в лютому 2023 року порівняно з січнем 2023 року становила 0,5%, з початку року – 1,2%.

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Зазначається, що найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 31,8%, зокрема ціни на яйця зросли на 80%, на фрукти – на 75%, овочі – на 36%.

Фінансово-економічна ситуація в Україні - подробиці

Споживча інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%.

Національний банк прогнозував, що за підсумками 2022 року інфляція в Україні становитиме 31%, а в 2023 році сповільниться до близько 20%.

Ціни на товари і послуги в Україні у 2022 році в середньому виросли майже на 23%. При цьому зазначається, що зростання споживчих цін у минулому році на овочі склало 68,5%, рибу та продукти з риби – на 30,3%, хліб і хлібопродукти – на 29,7%.

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