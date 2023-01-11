Хліб подорожчав майже на 30%.

Ціни на товари і послуги в Україні у 2022 році в середньому виросли майже на 23%.

Про це повідомила Державна служба статистики. При цьому зазначається, що зростання споживчих цін у минулому році на овочі склало 68,5%, рибу та продукти з риби – на 30,3%, хліб і хлібопродукти – на 29,7%.

Ціни на продукти харчування в цілому зросли на 27,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 17,4%.

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Подорожчання палива та мастил склало 56,2%, природного газу - 10,1%, водопостачання – 12,5%. Разом з тим, зафіксоване зменшення споживчих цін на одяг і взуття на 2,7%.

Стан української економіки

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозував, що за підсумками 2022 року інфляція в Україні становитиме 31%, а наступного року сповільниться до близько 20%.

У Міністерстві економіки кажуть, що проблеми з енергетикою можуть вплинути на зростання інфляції в першому кварталі 2023 року.

Експерти вважають, що у цьому році лідером по зростанню цін стануть овочі. А курятина, м'ясо та сало можуть здорожчати на близько 30%.

Нагадаємо, економіст Олексій Кущ повідомляв, що реальний рівень безробіття в Україні значно вищий за офіційні показники. За його словами, виїзд великої кількості людей за кордон негативно впливає на економіку країни.

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