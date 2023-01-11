Ціни на товари і послуги в Україні у 2022 році в середньому виросли майже на 23%.
Про це повідомила Державна служба статистики. При цьому зазначається, що зростання споживчих цін у минулому році на овочі склало 68,5%, рибу та продукти з риби – на 30,3%, хліб і хлібопродукти – на 29,7%.
Ціни на продукти харчування в цілому зросли на 27,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 17,4%.
Подорожчання палива та мастил склало 56,2%, природного газу - 10,1%, водопостачання – 12,5%. Разом з тим, зафіксоване зменшення споживчих цін на одяг і взуття на 2,7%.
Стан української економіки
Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозував, що за підсумками 2022 року інфляція в Україні становитиме 31%, а наступного року сповільниться до близько 20%.
У Міністерстві економіки кажуть, що проблеми з енергетикою можуть вплинути на зростання інфляції в першому кварталі 2023 року.
Експерти вважають, що у цьому році лідером по зростанню цін стануть овочі. А курятина, м'ясо та сало можуть здорожчати на близько 30%.
Нагадаємо, економіст Олексій Кущ повідомляв, що реальний рівень безробіття в Україні значно вищий за офіційні показники. За його словами, виїзд великої кількості людей за кордон негативно впливає на економіку країни.