Російське вторгнення в Україну занурило 7,1 мільйона людей у бідність і змінило 15-річний прогрес у розвитку.

На тлі повномасштабного російського вторгнення Світовий банк збільшив свою оцінку щодо суми, необхідної для відновлення України.

Як повідомляє Bloomberg, за оцінками Світового банку Україні для відновлення буде потрібно не менше 411 мільярдів доларів.

Як йдеться в матеріалі, ця цифра була отримана в результаті спільної оцінки банку, уряду України, Європейської Комісії та організації Об'єднаних Націй. Озвучена сума в 2,6 рази перевищує ВВП України за 2022 рік.

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Оцінка також показала, що вторгнення занурило 7,1 мільйона людей у бідність і змінило 15-річний прогрес у розвитку.

"Це твереза цифра, вона показує масштаби руйнувань і постійну потребу в міжнародній підтримці", — сказала Анна Б'єрде, віце-президент Світового банку по Європі і Центральній Азії.

В рамках оцінки Світовий банк кількісно оцінив прямий фізичний збиток інфраструктурі та будівлям, а також вплив на життя та засоби до існування людей.

Війна в Україні та Світовий банк

За оцінками Світового банку на 1 червня 2022 року, Росія завдала шкоди Україні на 350 мільярдів доларів. Станом на 2 лютого 2023 року Росія завдала Україні збитків в сумі 600-750 мільярдів доларів.

16 грудня 2022 року Світовий банк оголосив про створення фонду підтримки та відновлення України

21 грудня 2022 року Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансування України на $610 мільйонів.

10 лютого 2023 року Світовий банк схвалив перший грант у $50 мільйонів на ремонт українських доріг.

25 лютого 2023 року Світовий банк оголосив про додаткове грантове фінансування України.

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