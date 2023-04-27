Громадяни вже подали через "Дію" 360 тис. заявок щодо відновлення житла, зазначила депутат.

У рамках програми "єВідновлення", тестування якої розпочнеться з 10 травня, власники пошкодженого внаслідок війни житла зможуть отримати компенсацію до 500 тис. грн на ремонт.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Уряд у рамках великої програми стосовно компенсації 21 квітня прийняв постанову, яка називається "єВідновлення". Це буде публічна послуга, і вона буде стосуватися частини громадян. Це ті люди, які на сьогодні мають пошкоджене житло і мають зареєстровані права на таке житло, і такі права знаходяться в реєстрі речових прав. Це люди - громадяни України, які досягли 21 року", - сказала Шуляк.

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За її словами, якщо за всіма критеріями людина проходить, вона зможе отримати швидку компенсацію з використанням застосунку "Дія".

"Ці гроші обмежені 500 тис. грн. Ними зможуть скористатися ті люди, у яких незначні пошкодження, які можна буде швидко відремонтувати шляхом отримання будівельних матеріалів чи будівельних робіт. На сьогодні ця програма знаходиться у тестовому режимі, повторюся - це частина великої програми стосовно компенсацій", - зазначила депутат.

Шуляк розповіла, що через "Дію" вже отримано близько 360 тис. інформаційних повідомлень, які стосуються майже 25 млн кв. зруйнованого або пошкодженого житла. За її словами, це надзвичайно високі цифри, тому що в довоєнний період в Україні щороку здавалося приблизно 10 млн кв. м житла.

"На сьогодні є перші кошти, які будуть використовуватися на роботу компенсаційного механізму - це кошти арештованих дочок російських банків. Ми сподіваємося, що в цьому році також на ці потреби будуть використані 35 млрд грн з коштів, які надійдуть від прибутку Національного банку. Звичайно, ми розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів", - додала депутат.

Відновлення житла українців - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, з 10 травня в Україні розпочнеться тестування програми "єВідновлення", за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок.

23 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, за оцінками Світового банку, потреби України на відбудову внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять 411 млрд доларів.

При цьому сума завданих збитків на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

Наприкінці лютого стало відомо, що через "Дію" громадяни України подали понад 325 тисяч повідомлень про знищене чи пошкоджене житло.

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