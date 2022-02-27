У держави є ліквідність на казначейському рахунку.

Україна має достатньо коштів, щоб забезпечити потреби армії органів, які забезпечують життєдіяльність держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"На даний момент у нас не стоїть питання, яке у нас стояло ще тиждень тому, це – питання ліквідності. У нас є ліквідність на казначейському рахунку. Враховуючи воєнний стан, я не впевнений, що буде можливість їх швидко вибирати, враховуючи ту підтримку, яку надають нам безкоштовно, але в будь - якому випадку забезпечити потреби армії та інших органів, які здійснюють життєдіяльність держави, ми зможемо", - сказав він.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.