Йдеться про 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальних цінностей на понад 350 млн грн.

В Україні арештовано майно російських і білоруських підприємств вартістю понад 360 млн грн.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, забезпечено накладення арешту на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн і товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам РФ і РБ.

Відзначається, що під час досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, які належать російським і білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися з порушенням митного законодавства України.

"З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої конфіскації надалі ОДПУ на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м.Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна становить понад 360 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 212 КК України).

Арешт майна російських і білоруських компаній:

На початку червня офіс генерального прокурора забезпечив арешт майна компаній з Росії та Білорусі. Йшлося про 420 залізничних вагонів та інші матеріальні цінності. Загальна вартість майна - $21 мільйон.

29 червня 2022 року поліція заарештувала майно російських компаній на 18 мільйонів гривень.

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