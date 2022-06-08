На Сіверському напрямку підрозділи росіян продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

Білорусь відпрацьовує на навчаннях поблизу кордонів з Україною створення ударних угруповань.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

Сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.

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