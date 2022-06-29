Правоохоронці наклали арешт на 94 контейнери.

Нацполіція України арештувала 94 універсальні контейнери, які належали підконтрольним РФ компаніям. Майно передали в комерційне управління до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Зазначається, що власники контейнерів передавали отриманий дохід на офшорні та російські рахунки. Надалі кошти могли використовуватися для фінансування військ РФ.

За даними правоохоронців, для уникнення примусового вилучення об’єктів, які належать Російської Федерації та її резидентів, можуть запроваджуватися різні схеми та механізми з метою приховування кінцевих власників майна.

Нагадаємо, на початку червня Офіс генерального прокурора забезпечив арешт майна компаній з Росії і Білорусі. Йдеться про 420 залізничних вагонів та інші матеріальні цінності. Загальна вартість майна - $21 мільйон.

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