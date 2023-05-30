Тепер для участі у програмі "єВідновлення" не обов'язково мати смартфони або доступу до "Дії".

Кабінет міністрів запустив другий етап програми "єВідновлення", за якою українці отримуватимуть компенсацію за зруйноване житло.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, задля цього Кабмін затвердить відповідну постанову та формулу, за якою буде виплачуватися відповідна компенсація.

"На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Розмір компенсації буде розраховуватися комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо", - зазначив він.

За його словами, розмір компенсації буде встановлюватися на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням.

Також він додав, що тепер для участі у програмі "єВідновлення" не обов'язково мати смартфони або доступу до "Дії".

"Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді й там допоможуть заповнити заявку. Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які, власне, займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультацій по програмі єВідновлення можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45", - зазначив він.

Війна в Україні - компенсації за зруйноване житло

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували або пошкодили майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб українців. Житловий сектор нашої держави зазнав прямої шкоди на понад 50 мільярдів доларів.

10 травня Кабмін запустив перший етап програми "єВідновлення", в рамках якої українці можуть отримати на проведення ремонтних робіт до 200 тисяч гривень компенсації, якщо їхнє житло має незначні ушкодження. Кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників.

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