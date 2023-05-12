Можна отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг.

За два дня дії програми "єВідновлення", за якою українці можуть отримати від держави до 200 тисяч гривень на відбудову пошкодженого внаслідок війни житла, заявки на участь подали 5 575 українців.

"Станом на сьогоднішній ранок за програмою "єВідновлення" маємо вже 5 575 прийнятих заявок. Це за два дні роботи програми. Впевнений, цей проект стане показовим прикладом того, що відбудова проходить швидко та ефективно", - під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також він додав, що уряд працює над тим, щоб надати компенсації родинам, які вже зробили ремонти власними силами.

Відео дня

"Відповідне завдання поставлене віце-прем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури та Агентству з питань відновлення. Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання: забезпечити рівність у допомозі", - зазначив прем’єр.

За його словами, наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту. Кабмін вже працює над деталями цього проекту. Окрім цього, на засіданні уряд дав доручення про створення у низці міністерств та 11 областях посади заступника міністра або заступника голови ОВА з питань відновлення.

"Йдеться про міністерства, які реалізовують проекти відновлення та про 11 регіонів, які найбільше постраждали від війни, зокрема Харківщина", - сказав Шмигаль, додавши, що це дозволить пришвидшити процес підготовки проектів і зробити ці проекти якіснішими.

Наостанок Кабмін виділив додаткові 220 мільйонів гривен на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення переселенців у будівлях державної та комунальної власності.

Програма "єВідновлення" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в додатку "Дія" відкрили реєстрацію заявок на виплату грошової допомоги по програмі "єВідновлення". Майже одразу в системі стався збій через масову подачу українцями тисяч заявок.

Згодом Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури роз’яснило, що за програмою допомогу не надаватимуть громадянам, які відремонтували своє житло самостійно.

Попри це, президент Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що мають отримати і допомогу ті люди, які змогли своїми силами відновити пошкоджене житло.

"Рівність у допомозі – це дуже важливо, і відповідний алгоритм потрібен. Наступний крок – відшкодування за втрачене житло. І це буде", - додав президент України.

Вас також можуть зацікавити новини: