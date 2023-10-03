Проекти спрямовані на надання соціально-психологічної підтримки захисникам України та їхнім родинам.

Кабінет міністрів запустив ще два експериментальні проекти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, перший проект стосується надання нової соціальної комплексної послуги - формування життєстійкості.

"Вона включає в себе низку опцій, зокрема, соціально-психологічну допомогу, формування та розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інше. Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина або ж група людей", - зазначив прем’єр.

Другий проект - соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах.

"Ідеться про психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, допомогу в комунікації з державною та місцевою владою. Координатором проєкту є Міністерство соціальної політики", - сказав Шмигаль.

Політика держави щодо ветеранів

На початку року прем’єр Шмигаль заявив, що у 2023 році з’явиться масштабна програма підтримки ветеранів війни, яка включатиме в себе чотири ключові потреби. Зокрема, мова йде про економічну незалежність, можливість військової кар’єри, забезпечення ветеранів житлом, медичні послуги.

Одним з таких проектів є інститут помічника ветерана, який спочатку запустять у чотирьох пілотних областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській. Наразі на 400 запланованих посад помічників ветеранів уже зареєстровано 439 кандидатів, найбільше охочих - з Вінницької та Львівської областей.

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