Зокрема, на посади заступників призначено Юрія Джигира, Катерину Черногоренко та Наталію Калмикову.

Кабінет міністрів України призначив нових заступників міністра оборони.

Про кадрові зміни в оборонному відомстві повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram. Зокрема, урядом на посаду заступників міністра оборони призначено Джигира Юрія Анатолійовича та Калмикову Наталію Фернандівну.

Крім того, на посаду заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Черногоренко Катерину Леонідівну.

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Юрій Джигир був заступником міністра фінансів.

Наталія Калмикова була виконавчим директором Ветеранського фонду.

Катерина Черногоренко працювала проектним менеджером в Міністерстві цифрової трансформації.

Водночас, міністр оборони Рустем Умєров у соцмережі повідомив, що перезавантаження оборонного відомства та впровадження якісних змін відчують насамперед наші воїни.

Як зазначив Умєров, Юрій Джигир буде заступником з питань фінансів. Джигир останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У 2018-2020 роках Джигир працював заступником міністра фінансів України. У нього понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.

Крім того, Наталія Калмикова буде заступником з питань соціального розвитку. З лютого 2022 року Наталія була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього – радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим".

Також, Катерина Черногоренко буде заступником з питань цифрового розвитку. Вона є керівницею проєкту "Армія дронів". З 2018 року є проєктним координатором електронних послуг: єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в Дії.

"Головний пріоритет для нових членів команди - наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність. Наше найважливіше завдання - забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою", - наголосив Умєров.

Звільнення у Міноборони

18 вересня Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони окрім першого заступника Олександра Павлюка. Зокрема, з посад заступників міністра оборони звільнено: Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова. Також з посади заступника міністра оборони з питань євроінтеграції звільнено Андрія Шевченка, а з посади заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега. Також звільнено й державного секретаря міністерства Костянтина Ващенка.

Звільнення пояснили необхідністю повного оновлення керівництва військового міністерства.

5 вересня Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Перед цим ЗМІ писали, що до міністра накопичилося занадто багато претензій на тлі низки корупційних скандалів. Вже наступного дня Рада призначила Рустама Умєрова новим міністром оборони.

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