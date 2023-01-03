Вона включатиме в себе одразу чотири ключові потреби.

У 2023 році Кабмін планує затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації.

Нова програма буде направлена на допомогу ветеранам війни, розповів у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами урядовця, вона включатиме в себе чотири ключові потреби. Серед них: економічна незалежність, можливість військової кар’єри, забезпечення ветеранів житлом, медичні послуги.

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"Можливість військової кар’єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу. Забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг. Трирівнева система безоплатної психологічної допомоги ветеранам", - заявив Шмигаль.

Очікується, що план по новій стратегії буде реалізований вже цього року. Ветеранам також нададуть можливість розвивати військову кар’єру.

"Все це має бути реалізоване вже цього року. Наші ветерани - це наша гордість. І держава буде створювати для них найкращі можливості", - наголосив прем'єр.

Українські ветерани

Як раніше повідомляв УНІАН, ветерани з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, отримуватимуть додаткові щомісячні виплати у розмірі 4 тис. грн протягом 4 місяців.

Крім того, члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес і статус ВПО, можуть отримати мікрогрант в 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

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