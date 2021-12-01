Мінімальну пенсію збільшено з 1854 до 1934 гривень.

З 1 грудня в Україні для всіх категорій пенсіонерів буде підвищений рівень мінімальної пенсії.

Про це йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2021 рік".

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Мінімальну пенсію збільшено з 1854 до 1934 гривень.

Перерахунок пенсій буде проведений автоматично, додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України пенсіонерам не потрібно.

У зв'язку зі збільшенням з 1 грудня прожиткового мінімуму, в Україні зростуть індивідуальні доплати за понаднормовий стаж. Також будуть збільшені розміри надбавок, доплат, підвищень, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Крім того, у зв'язку з тим, що з 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата зросте з 6 тис.грн до 6,5 тис. грн, мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів, якщо їх вік перевищує 65 років і вони мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 для чоловіків) буде збільшена з 2400 грн. до 2600 грн.

Як підвищуватимуть пенсії:

у грудні - 1934 гривні;

у липні 2022 року - 2027 гривень;

у грудні 2022 року - 2093 гривні.

Скільки українців і яку пенсію отримують:

менше ніж 2000 гривень - 15,6% пенсіонерів, а це 1,7 мільйона осіб;

від 2001 до 3000 гривень - 38,3% пенсіонерів, а це 4,19 мільйона осіб;

від 3001 до 4000 гривень - 19,4% пенсіонерів, а це 2,13 мільйона осіб;

від 4001 до 5000 гривень - 9,3% пенсіонерів, а це 1 мільйон осіб;

від 5001 до 10 тисяч гривень - 13,5% пенсіонерів, а це 1,47 мільйона осіб;

понад 10 тисяч гривень - 3,9% пенсіонерів, а це 433,5 тисячі осіб.

Як розраховують розмір пенсії в Україні:

Пенсія українців розраховується за формулою: середня зарплата по країні за три роки помножена на співвідношення середньої зарплати до власної, на стаж в роках і на 1%. При цьому на пенсії можна отримати не 80% своєї зарплати, а всього лише 80% від середньої зарплати по країні за три роки за умови, якщо ваша зарплата в цей час не була нижче.

Станом на 10 листопада 2021 року пенсія в Україні з початку року в середньому збільшилася на 400 гривень.

Автор: Олена Коваленко