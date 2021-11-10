Виплати для окремих пенсіонерів сягають понад 90 тисяч гривень.

Пенсія в Україні з початку року в середньому збільшилася на 400 гривень. У окремих пенсіонерів виплати зросли в середньому на 23 тисячі гривень.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Пенсійним фондом України.

Поки звичайні українські пенсіонери отримують в середньому лише 3915 гривень, то пенсія суддів досягла 91,2 тисячі гривень. Це стало можливо завдяки перерахунку суддівських зарплат. Згідно з українськими законами, суддя на пенсії може отримувати до 80% від заробітної плати того, хто працює на аналогічній посаді.

При цьому у суддів на пенсії немає лімітів, які встановлені для інших українців у розмірі десяти мінімальними виплатами.

Читайте такожНе всі українці зможуть вийти на пенсію в 2022 році: що для цього потрібноПенсія українців розраховується за формулою: середня зарплата по країні за три роки помножена на співвідношення середньої зарплати до власної, на стаж в роках і на 1%. При цьому на пенсії можна отримати не 80% своєї зарплати, а всього лише 80% від середньої зарплати по країні за три роки за умови, якщо ваша зарплата в цей час не була нижче.

Як раніше повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день в Україні мінімальна пенсія становить 1 854 грн, однак у 2022 році розмір виплат буде змінено. У 2022 році заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій.

Автор: Анастасія Горбачова