Максимальний розмір підвищення становитиме понад 1,5 тисячі гривень.

Українці отримають підвищення пенсій у 2022 році. Максимальна сума підвищення складе 1590 гривень.

Про це повідомляється в проекті державного бюджету на 2022 рік.

Мінімальна пенсія становить прожитковий мінімум для непрацездатних та її збільшать лише на 159 гривень. Максимальний розмір пенсії становить десять прожиткових мінімумів й збільшиться з 19340 до 20930 гривень.

у грудні - 1934 гривень;

у липні 2022 року - 2027 гривень;

у грудні 2022 року - 2093 гривень.

Водночас дефіцит Пенсійного фонду на наступний рік закладений на рекордному рівні - 200,6 мільярда гривень.

Скільки українців і яку пенсію отримують:

менше ніж 2000 гривень -15,6% пенсіонерів, а це 1,7 мільйона осіб;

від 2001 до 3000 гривень-38,3% пенсіонерів, а це 4,19 мільйона осіб;

від 3001 до 4000 гривень-19,4% пенсіонерів, а це 2,13 мільйона осіб;

від 4001 до 5000 гривень-9,3% пенсіонерів, а це 1 мільйон осіб;

від 5001 до 10 тисяч гривень-13,5% пенсіонерів, а це 1,47 мільйона осіб;

понад 10 тисяч гривень - 3,9% пенсіонерів, а це 433,5 тисячі осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, пенсія в Україні з початку року в середньому збільшилася на 400 гривень. У окремих пенсіонерів виплати зросли в середньому на 23 тисячі гривень.

Автор: Анастасія Горбачова