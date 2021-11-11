Українці отримають підвищення пенсій у 2022 році. Максимальна сума підвищення складе 1590 гривень.
Про це повідомляється в проекті державного бюджету на 2022 рік.
Мінімальна пенсія становить прожитковий мінімум для непрацездатних та її збільшать лише на 159 гривень. Максимальний розмір пенсії становить десять прожиткових мінімумів й збільшиться з 19340 до 20930 гривень.
Читайте такожЯк не витратити пенсію за вислугу років і працювати: з'явилося роз'ясненняЯк підвищуватимуть пенсії:
- у грудні - 1934 гривень;
- у липні 2022 року - 2027 гривень;
- у грудні 2022 року - 2093 гривень.
Водночас дефіцит Пенсійного фонду на наступний рік закладений на рекордному рівні - 200,6 мільярда гривень.
Скільки українців і яку пенсію отримують:
- менше ніж 2000 гривень -15,6% пенсіонерів, а це 1,7 мільйона осіб;
- від 2001 до 3000 гривень-38,3% пенсіонерів, а це 4,19 мільйона осіб;
- від 3001 до 4000 гривень-19,4% пенсіонерів, а це 2,13 мільйона осіб;
- від 4001 до 5000 гривень-9,3% пенсіонерів, а це 1 мільйон осіб;
- від 5001 до 10 тисяч гривень-13,5% пенсіонерів, а це 1,47 мільйона осіб;
- понад 10 тисяч гривень - 3,9% пенсіонерів, а це 433,5 тисячі осіб.
Як раніше повідомляв УНІАН, пенсія в Україні з початку року в середньому збільшилася на 400 гривень. У окремих пенсіонерів виплати зросли в середньому на 23 тисячі гривень.