Громадяни, як і раніше, одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту.

З 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України.

Як повідомляє Урядовий портал, сьогодні Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову "Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України".

Згідно з документом, з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України.

Відео дня

З 1 грудня ПФУ буде і призначати і виплачувати субсидії та пільги.

Зазначається, що громадяни, як і раніше, одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту.

Як повідомляв УНІАН, Мінсоцполітики запропонувало спростити процес призначення субсидій для переселенців, дозволивши подавати заяви через Пенсійний фонд.

У міністерстві прогнозують, що кількість отримувачів субсидій у новому опалювальному сезоні може зрости на 10-15% - до 3 млн домогосподарств.

Вас також можуть зацікавити новини: