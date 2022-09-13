Під непрямими субсидіями мається на увазі різниця в ціні між ринковою вартістю газу і ціною, за якою його отримує споживач.

Сума непрямих субсидій споживачам газу, що надаються через НАК "Нафтогаз України", у 2022 році буде в 3,4 раза більше, ніж торік і досягне 842 млрд грн.

Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко під час брифінгу.

"У 2021 році сума непрямих субсидій, які надавалися через НАК "Нафтогаз", становить 249 млрд грн, очікується, що у 2022 році вона складе 842 млрд грн", - сказав він.

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За словами Вітренка, під непрямими субсидіями мається на увазі субсидія, що надається за рахунок різниці в ціні між ринковою ціною газу і ціною, за якою його отримує споживач в межах декількох напрямків покладених на компанію спецзобов'язань.

"Можемо обговорювати, наскільки це правильно чи ні, але "Нафтогаз" – це інструмент для уряду, щоб надавати непрямі субсидії споживачам", – підкреслив Вітренко, уточнивши, що ці витрати компенсувати не будуть.

Субсидії під час війни:

9 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 7523 про збільшення видатків державного бюджету на 80,9 млрд гривень. Згідно з прийнятим документом, кошти будуть спрямовані на субсидії на ЖКГ (плюс 3,3 млрд грн); пенсії (плюс 32,3 млрд грн); соцдопомога (плюс 5,7 млрд грн) та інші витрати.

15 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з субсидіями на комуналку для українців.

Компенсація за притулок переселенців під час опалювального періоду буде збільшена вдвічі – до 900 грн, підвищення планується з 1 жовтня.

7 вересня 2022 року українцям розповіли, чи вплине компенсація за притулок переселенців на субсидію.

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