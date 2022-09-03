Мінсоцполітики пропонує спростити призначення субсидій для ВПО шляхом можливості подання заяви через Пенсійний фонд.

Міністерство соціальної політики України пропонує спростити процес призначення субсидій для переселенців, дозволивши подавати заяви через Пенсійний фонд.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

"Соціальна підтримка має надходити громадянам вчасно, в коректному обсязі, і в ефективний спосіб. Для цього міністерство пропонує оновити механізм призначення субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі прийом документів та призначення субсидій та пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН), на місцевому рівні, та здійснюється з прив'язкою до місця, де розміщено відповідне УСЗН. Оригіналом поданих документів та виплатних документів є паперова форма, що небезпечно під час бойових дій чи окупації.

Під час війни обробка заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, або які тимчасово окуповані, неможлива. А в тих громадах, куди переміщуються громадяни, процедура призначення - складна і тривала: це займає від декількох тижнів до декількох місяців, протягом яких людина залишається без виплат.

"Тому, щоб захистити право громадян отримувати такі виплати, Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій та пільг через Пенсійний фонд України. Використання ІТ-систем пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій та пільг у будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській або Запорізькій області, можна буде призначити у Львові або Вінниці", - зазначили в Міністерстві.

Зазначається, що це не матиме жодного впливу на діючих отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання, а для осіб, які вимушено змінили місце проживання у зв'язку з бойовими діями, надасть можливість звернутися з питання призначення житлової субсидії або надання пільг до органів Пенсійного фонду України, а також до ЦНАПів або онлайн до місцевих органів.

Допомога під час війни:

9 липня 2022 року Верховна Рада узвалил в цілому законопроект № 7523 про збільшення видатків державного бюджету на 80,9 млрд гривень. Згідно з прийнятим документом, кошти будуть спрямовані на субсидії на ЖКГ (плюс 3,3 млрд грн); пенсії (плюс 32,3 млрд грн); соцдопомога (плюс 5,7 млрд грн) та інші витрати.

15 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з субсидіями на комуналку для українців.

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