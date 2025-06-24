Найвищі зарплати отримують працівники НКРЕКП.

В Україні середня заробітна плата чиновників у центральних державних органах зросла на 19,3% з початку року: у травні цей показник склав 58,8 тис. грн (у січні – 49,3 тис. грн).

За даними Міністерства фінансів, загальна кількість працівників центральних держорганів склала 22 235 осіб.

Найвищі зарплати отримують працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 114,1 тис. грн в середньому. На другому місці - Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, середня зарплата – 96,08 тис. грн. На третьому місці за рівнем оплати праці – Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із середнім показником зарплати 91,3 тис. грн.

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Як видно зі статистики, найнижчі зарплати зафіксовано в таких органах:

Державне агентство лісових ресурсів – 37,7 тис. грн;

Державна служба України у справах дітей – 37,4 тис. грн;

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками – 36,8 тис. грн;

Національна служба посередництва і примирення – 32,4 тис. грн.

Зарплати в Україні

У квітні середня зарплата чиновників склала 57,3 тис. грн. Тоді вона зросла на 16,2% з початку року.

За даними Державної служба статистики, в Україні середня зарплата за рік зросла на 24%. У першому кварталі 2025 року вона досягла 23 460 грн (близько $560), тоді як у 2024 році середня зарплата становила 21 473 грн (близько $535).

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