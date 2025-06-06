В Україні середня зарплата за рік зросла на 24%. У першому кварталі 2025 року вона досягла 23 460 гривень (близько 560 доларів). Про це повідомляє Державна служба статистики.
Зазначається, що у 2024 році середня зарплата становила 21 473 гривні (близько 535 доларів).
Також у Держстаті розповіли, у яких сферах діяльності платять найбільші зарплати. З'ясувалося, що найвища оплата праці у співробітників інформації та телекомунікацій - 65 579 гривень.
ТОП-5 сфер діяльності з найвищими середніми зарплатами:
- інформація та телекомунікації - 65 579 гривень;
- фінансова та страхова діяльність - 50 289 гривень;
- професійна, наукова і технічна діяльність - 30 868 гривень;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту і мотоциклів - 28 902 гривні;
- держуправління та оборона - 28 184 гривні.
Найнижчі середні зарплати в Україні отримують працівники сфер освіти (14 307 гривень) і мистецтва (16 101 гривня).
В Україні стало більше вакансій для людей без досвіду роботи
Раніше УНІАН повідомляв, що у квітні ринок праці в Україні вперше у 2025 році перетнув позначку в 100 000 вакансій. Майже на половину вакансій роботодавці готові найняти людей без досвіду роботи.
У дослідженні Work.ua йдеться про те, що така тенденція пов'язана із сезонними факторами. Зокрема, збільшилася кількість вакансій у сфері готельно-ресторанного бізнесу.