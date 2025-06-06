Владислав Григор'єв

Середня зарплата співробітників найприбутковішої сфери діяльності становить 65 579 гривень.

В Україні середня зарплата за рік зросла на 24%. У першому кварталі 2025 року вона досягла 23 460 гривень (близько 560 доларів). Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що у 2024 році середня зарплата становила 21 473 гривні (близько 535 доларів).

Також у Держстаті розповіли, у яких сферах діяльності платять найбільші зарплати. З'ясувалося, що найвища оплата праці у співробітників інформації та телекомунікацій - 65 579 гривень.

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ТОП-5 сфер діяльності з найвищими середніми зарплатами:

інформація та телекомунікації - 65 579 гривень; фінансова та страхова діяльність - 50 289 гривень; професійна, наукова і технічна діяльність - 30 868 гривень; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту і мотоциклів - 28 902 гривні; держуправління та оборона - 28 184 гривні.

Найнижчі середні зарплати в Україні отримують працівники сфер освіти (14 307 гривень) і мистецтва (16 101 гривня).

В Україні стало більше вакансій для людей без досвіду роботи

Раніше УНІАН повідомляв, що у квітні ринок праці в Україні вперше у 2025 році перетнув позначку в 100 000 вакансій. Майже на половину вакансій роботодавці готові найняти людей без досвіду роботи.

У дослідженні Work.ua йдеться про те, що така тенденція пов'язана із сезонними факторами. Зокрема, збільшилася кількість вакансій у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

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