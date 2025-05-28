Найвищі зарплати отримують працівники Рахункової палати.

Заробітна плата в центральних державних органах України зросла на 16,2% з початку року. У квітні середня зарплата чиновників склала 57,3 тисячі гривень проти показника у 49,3 тисячі гривень станом на січень.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, загальна кількість працівників центральних держорганів склала 21 995 осіб.

Найвищі зарплати отримують працівники Рахункової палати – 117,5 тисячі грн в середньому. На другому місці - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг із середньою зарплатою 101,99 тисячі грн. Замикає трійку лідерів за рівнем оплати праці Національне агентство з питань запобігання корупції, де в середньому заробляють 86,16 тисячі грн.

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Найнижчі зарплати мають працівники таких органів:

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру – 37,01 тис. грн;

Державне агентство лісових ресурсів – 36,94 тис. грн;

Національна соціальна сервісна служба – 36,85 тис. грн;

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками – 36,55 тис. грн;

Національна служба посередництва і примирення – 32,14 тис. грн.

Зарплати в Україні - останні новини

У лютому 2025 року середня зарплата в центральних державних органах України склала 51,4 тисячі гривень. Тоді лідером за зарплатою стала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де середня зарплата складала 90,1 тисячі гривень.

За даними дослідження Work.ua, середня зарплата в Україні в квітні зросла до 24 500 грн. Найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції.

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