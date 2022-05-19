Після затвердження документа Радою ЄС всі українські товари можна буде ввозити до Євросоюзу без сплати мит.

Європарламент підтримав тимчасове скасування торговельних бар'єрів на імпорт усіх українських товарів до ЄС.

За це рішення на пленарному засіданні ЄП у Брюсселі сьогодні проголосували 515 євродепутатів, 32 - були проти, ще 11 – утрималися, повідомляє DW.

Водночас зазначається, що цей регламент про лібералізацію торгівлі з Україною повинна ще затвердити Рада ЄС. Очікується, що він набуде чинності у червні. Спрощений режим торгівлі діятиме протягом одного року.

Рішення передбачає скасування мит на ті українські промислові товари, на які вони ще діють, системи вхідних цін на фрукти та овочі, а також тарифних квот на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції. Тобто, всі українські товари можна буде ввозити до ЄС без сплати мит. А антидемпінгові мита, запроваджені на українські товари протягом дії регламенту, не будуть стягувати навіть після завершення дії документа.

"Російська неспровокована та невиправдана агресивна війна проти України чинить з 24 лютого 2022 року вкрай негативний вплив на спроможність України торгувати з рештою світу, як через руйнування виробничих потужностей, так і через недоступність значної частини транспорту внаслідок закриття доступу до Чорного моря", - зазначається у рішенні.

Скасування торговельних бар'єрів має допомогти пом'якшити вплив війни на економіку України, переконані в ЄС.

Дію регламенту можуть призупинити, якщо Київ запровадить нові торговельні бар'єри для товарів з ЄС, за винятком, якщо такий крок є чітко виправданим з огляду на війну.

Зазначається, що Європарламент вніс дві поправки до запропонованого Єврокомісією проекту регламенту. Одна з них скасовує 8-тижневий термін сповіщення національних парламентів країн ЄС. Це дозволить регламенту швидше набути чинності.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Єврокомісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до ЄС.

За його словами, це безпрецедентний жест підтримки України, оскільки ЄС ніколи раніше не вживав таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі для жодної країни.

Шмигаль також повідомив, що уряд має домовленості й веде переговори з Польщею, Румунією, Литвою, Німеччиною та іншими країнами, аби запустити експорт з України через порти цих країн.

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