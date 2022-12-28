До Туреччини експортуватимуть рибні продукти, до Канади - м'ясо птиці та продукти з нього.

Україна в грудні відкрила ринки Канади й Туреччини для експорту вітчизняної агропродукції.

Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, за результатами співпраці МЗС, Держпродспоживслужби, посольства України в Канаді та посольства Канади в Україні у грудні цього року для українських виробників м'яса птиці та продуктів відкрито ринок Канади.

Відповідна робота розпочалася ще у 2019 році, коли представники канадської CFIA (Міністерство сільського господарства та продовольства Канади) провели інспектування системи державного контролю за виробництвом на українських підприємствах.

Відео дня

Перелік українських компаній, які відтепер мають право експортувати м'ясо птиці та продукти з нього до Канади додано до бази даних CFIA. На офіційному вебпотралі CFIA опубліковані вимоги щодо ввезення м'ясних продуктів з України до Канади.

"Ще одним іноземним ринком, який відкрився для українських компаній у грудні цього року за сприяння МЗС та Держпродспоживслужби, став ринок Туреччини для експорту рибних продуктів. Форма відповідного сертифікату вже розміщена на офіційному веб-порталі Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України", – йдеться в повідомленні.

Експорт українського зерна:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. 218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: