За прийняття цього закону про внесення змін до Податкового кодексу проголосували 255 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, який дозволить збалансувати бюджетні надходження шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття в другому читанні законопроекту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" проголосували 255 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данила Гетьманцева, це був найважчий законопроект комітету, до якого будо подано 11,5 тис. поправок, більшість з яких "не мали змістовного навантаження". Тому Верховна Рада застосувала передбачену регламентом процедуру, внаслідок якої від кожної депутатської групи та фракції було подано по 5 правок.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, його метою є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

Законопроект, зокрема, передбачає підвищення ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Крім того, пропонуються зміни в частині адміністрування податків і зборів, податку на доходи фізосіб, податку на прибуток підприємств, акцизного, екологічного податку, рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

За розрахунками Мінфіну, прийняття та реалізація положень законопроекту сприятимуть додатковим надходженням до бюджетів у розмірі близько 50 млрд грн у розрахунку на рік.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу.

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Автор: Катерина Жирій