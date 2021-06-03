Податок на доходи фізичних осіб від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості пропонується збільшити з 5% до 18%.

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується обкласти податком на додану вартість (ПДВ) операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків.

Відповідний документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" № 5600 зареєстровано 2 червня, ініціатором документа вказується прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На даний час текст законопроекту на сайті Ради відсутній, однак копію Довідки до законопроекту публікує видання LB.ua.

Так, згідно з довідкою, проект закону запроваджує оподаткування ПДВ першої поставки житла.

"Тобто операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків будуть тепер з ПДВ", - йдеться в довідці.

Крім того, пропонується збільшити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від продажу третього та наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%.

Окрім цього законопроект передбачає збільшення акцизу на пиво із 2,78 грн за 1 літр пива до 59,82 грн за 1 літр 100% спирту.

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Також пропонується вдвічі збільшити ставки Єдиного податку для платників 4 групи. Ще пропонується заборонити перебування на цій групі для тих, хто займається розведенням свійської птиці, розведенням і вирощуванням перепелів і страусів та виробництвом м'яса свійської птиці. Зазначимо, що до 4 групи платників єдиного податку в Україні відносяться сільгоспвиробники - юрособи незалежно від організаційно-правової форми та фізособи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, за умови виконання ними низки вимог.

Законопроект передбачає, що майже всі його положення набирають чинності з 1 липня 2021 року.

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Автор: Олександр Топчій