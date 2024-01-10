Сума розміру грошової допомоги не залежить від кількості народжених чи усиновлених дітей.

У 2023 році розмір грошової допомоги у разі народження чи усиновлення дитини в Україні становив 41 тисячу грн. У 2024 році виплати при народженні дитини не підвищились.

Як повідомила Фокусу партнер АО "Evrika Law" Ольга Брус, у 2023 році розмір допомоги у разі народження чи усиновлення дитини становив 41 280 грн. За її словами, ця сума не залежить від кількості народжених чи усиновлених дітей.

"Виплати суми здійснюються спочатку одним платежем розміром в 10 320 грн., а решта суми розподіляється на рівні частини по 860 грн та надходить упродовж наступних 36 місяців. У 2024 році виплати при народженні дитини не підвищились, адже ця сума встановлена законом і не залежить від розміру прожиткового мінімуму", - зазначила Брус.

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Соціальні виплати в Україні

З 1 січня 2024 року в Україні зріс розмір мінімальної заробітної плати – до 7100 грн, наступне підвищення мінімалки заплановане у квітні – до 8000 грн. Також Мінфін дав прогноз, згідно з яким, середньомісячна зарплата в 2024 році виявиться в межах майже 22 тисяч грн.

10 січня стало відомо, що в 2024 році в Україні не передбачається скорочення розміру субсидій, а в державному бюджеті заплановано навіть більше видатків на житлово-комунальні субсидії.

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