У 2024 році не передбачається скорочення розміру субсидій, а в державному бюджеті заплановано навіть більше видатків на ці виплати. Про це в ефірі телемарафону розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.
"Точно не передбачається скорочення розміру субсидій. Не передбачається скорочення фінансування субсидій, навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті", – сказала вона.
Марчак зазначила, що субсидія – це найбільш "живий" інструмент соціальної підтримки, який дуже жваво реагує на зміну всіх показників, в тому числі зростання соціальних виплат.
"Після зростання соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян. І, відповідно, якщо не буде зміни по тарифах, це може означати, що родина має більше власних доходів, а формула надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більше 15% доходів витрачалося на житлово-комунальні послуги", – додала заступниця міністра.
Але одночасно так само субсидія реагує і на зміну у тарифах, зазначила перша заступниця міністра, і при будь-яких змінах доходів чи витрат родини на ЖКП субсидія перераховується для того, щоб адекватно допомагати родині покривати видатки на оплату комуналки.
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