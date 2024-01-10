У бюджеті-2024 передбачено збільшення видатків на субсидії.

У 2024 році не передбачається скорочення розміру субсидій, а в державному бюджеті заплановано навіть більше видатків на ці виплати. Про це в ефірі телемарафону розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

"Точно не передбачається скорочення розміру субсидій. Не передбачається скорочення фінансування субсидій, навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті", – сказала вона.

Марчак зазначила, що субсидія – це найбільш "живий" інструмент соціальної підтримки, який дуже жваво реагує на зміну всіх показників, в тому числі зростання соціальних виплат.

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"Після зростання соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян. І, відповідно, якщо не буде зміни по тарифах, це може означати, що родина має більше власних доходів, а формула надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більше 15% доходів витрачалося на житлово-комунальні послуги", – додала заступниця міністра.

Але одночасно так само субсидія реагує і на зміну у тарифах, зазначила перша заступниця міністра, і при будь-яких змінах доходів чи витрат родини на ЖКП субсидія перераховується для того, щоб адекватно допомагати родині покривати видатки на оплату комуналки.

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