Наразі скоригований вміст "Пакунка малюка" проходить процедуру державної реєстрації.

Склад "Пакунка малюка" переглянуто із урахуванням побажань батьків та думки експертів, повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Наразі скоригований вміст "Пакунка малюка" проходить процедуру державної реєстрації.

Зокрема, йдеться про такі зміни:

Відео дня

збільшено кількість або додано товарів, які користуються попитом, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят тощо;

збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання;

зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки) та ін.

У Мінсоцполітики нагадали, що "бебі-бокси" були запроваджені ще у 2018 р., коли був започаткований пілотний проект, що реалізовувався між Урядом України та ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) і ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів). З того часу видано близько 700 тис. "пакунків малюка". Можливий варіант й отримання грошової компенсації замість бебі-бокса, проте частина батьків обирає саме "Пакунок малюка". Адже отримати з народженням дитини набір з більше ніж 80 найнеобхіднішими речами та засобами – зручно і вигідно.

Як зауважується, кожні 4 роки його склад має переглядатися. Це відбувається з урахуванням експертної думки не тільки працівників Мінсоцполітики, а й фахівців інших міністерств, залученням батьків немовлят, представників ЮНІСЕФ.

За результатами обговорень та фокус-групових досліджень вміст "Пакунка малюка" коригується, враховуються побажання батьків та їх бачення щодо того, які предмети і засоби є не просто необхідними, а й зручнішими та якіснішими. Із врахуванням результатів таких консультацій Мінсоцполітики провадить подальші переговори з виробниками та постачальниками. Відбулась така зустріч і напередодні Нового 2024 року. Міністерство соціальної політики затвердило своїм Наказом №1 від 2 січня 2024 р. скоригований вміст "Пакунка малюка", який наразі проходить процедуру держреєстрації.

У відомстві інформують, що у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму вартість бебі-боксу також зросте до 7689 грн (вартість "Пакунка малюка" становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, у 2024 р. – цей прожитковий мінімум складає 2 563 грн)

Що таке "Пакунок малюка"

Як повідомляв УНІАН, "Пакунок малюка" – це одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина. Мета цієї програми – підтримати родину новонародженого та допомогти їй забезпечити належний догляд за немовлям. Право на "Пакунок малюка" мають також й усиновлювачі, опікуни, прийомні батькам, батьки-вихователі або патронатні вихователі, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили дитину.

Щодо народжуваності в Україні під час широкомасштабної війни

У грудні у Рівненському перинатальному центрі 44-річна жінка народила 17-ту дитину. В сім’ї з восьми хлопчиків та восьми дівчаток народився дев’ятий хлопчик, розповіли у центрі. Зазначалось, що породіля та немовля почуваються добре.

У вересні стало відомо, що народжуваність в Україні за перше півріччя цього року впала на 28% порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння показника за часи незалежності України.

Вас також можуть зацікавити новини: