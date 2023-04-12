11 квітня 2023 року до Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським і посадовим особам служби цивільного захисту.

Поправка, проголосована у Верховній Раді щодо повернення надбавок військовим, не гарантує проведення виплати.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, у поправці Дмитра Разумкова до законопроєкту N8312 пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела, за рахунок чого це вдасться зробити.

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"Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2 з половиною мільярда. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", – наголосив Гетманцев и додав, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

"Я хочу побачити від нього (Разумкова – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", – сказав Гетманцев.

30 тисяч гривень для військових

10 квітня 2023 року Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. Йдеться про законопроект №8312.

Як пояснював нардеп Железняк, надбавку захисникам планують таким чином повернути за рахунок скорочення зарплат держслужбовцям і співробітникам державних підприємств. Щоб повернення надбавок спрацювало потрібно буде змінювати бюджет, адже передбачене скорочення зарплат не покриє всі витрати, адже Україна щодня на виплати військовим витрачає 2,7 мільярда гривень.

11 квітня 2023 року до Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським і посадовим особам служби цивільного захисту. "Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання Ради", - зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

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