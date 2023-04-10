Для того, щоб правка спрацювала, необхідно виконати щонайменше дві процедури, одна з яких зміна Бюджету.

Депутати дійсно проголосували за правку щодо повернення виплат 30 тисяч гривень для військових. Однак вона не настільки однозначна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, депутати підтримали правку №48 у законопроект №8312 щодо регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час дії правового режиму воєнного стану. Але варто звернути увагу на саму правку.

"Якщо коротко, вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)", - наголосив нардеп.

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І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало:

скоріш за все потрібно змінювати Бюджет;

обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Железняк нагадав, що Україна в день на виплати військовим витрачала 2,7 млрд грн.

"Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули. Поки правильно буде: "грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати", - зазначив нардеп.

Виплати військовим: останні новини

Нагадаємо, що з 1 лютого порядок виплат премій військовим було змінено. Виплати залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Надбавку в 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує бойові завдання на передовій. 30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.

Очільник Міноборони Олексій Резніков назвав причини зміни порядку нарахування виплат військовослужбовцям, що серйозно критикують самі бійці. Головні причини - справедливість та економія, пояснив міністр оборони.

Згодом стало відомо, що у Верховній Раді мають намір збільшити військові видатки на понад 500 мільярдів гривень. Сьогодні ж нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада повернула військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень.

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